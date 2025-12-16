Юрий Бородавко: «Многих лыжников затронула эпидемия гриппа, которая сейчас проходит волной по России. Поэтому в Чусовом выступили далеко не все»

Денис Спицов тоже домой улетел. Не очень хорошая ситуация, к сожалению. Но везде, где большие скопления людей, такое может случиться в период эпидемий. И все превращается в массовые заболевания. Очень надеюсь, что все ребята в ближайшее время восстановятся и вернутся на лыжню", — сказал Бородавко.