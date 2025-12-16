Сливко, Сидоров и еще шесть российских биатлонистов подали апелляции в CAS вместе с СБР

«CAS подтверждает, что в апелляции Союза биатлонистов России (СБР) участвуют следующие спортсмены: Анастасия Багиян, Станислав Чохлаев, Савелий Коновалов, Владислав Лекомцев, Юлия Михеева, Елизавета Фролова, Евгений Сидоров, Виктория Сливко», — сообщили в пресс-службе суда.
Иск подан против Международного союза биатлонистов (IBU), который отстранил россиян от турниров под своей эгидой в 2022 году.
Коновалов, Фролова, Сидоров и Сливко — члены сборной страны по биатлону; Багиян, Лекомцев, Михеева и Чохлаев входят в паралимпийскую команду. Кроме восьми спортсменов заявление об арбитраже подали также СБР и Паралимпийский комитет России.