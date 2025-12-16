Ричмонд
Чемпионат России по волейболу. 15-й тур. «Белогорье» сыграет с московским «Динамо»

17 декабря пройдет матч 15-го тура мужского чемпионата России по волейболу между «Белогорьем» и московским «Динамо».

Суперлига.

Чемпионат России по волейболу.

Мужчины.

15-й тур.

17 декабря.

Белогорье — Динамо Москва — 19.00 мск.

Турнирное положение: Зенит-Казань — 13 побед — 1 поражение (37 очков), Локомотив — 11−2 (33), Динамо Москва — 11−2 (31), Зенит Санкт-Петербург — 9−4 (28), Белогорье — 9−4 (28), Енисей — 8−5 (25), Динамо-ЛО — 9−5 (22), Нова — 7−6 (22), Факел — 5−8 (16), Газпром-Югра — 5−7 (14), Горький — 5−8 (13), Оренбуржье — 4−8 (11), Ярославич — 3−10 (11), Урал — 3−10 (10), Кузбасс — 2−11 (8), МГТУ — 1−12 (3).