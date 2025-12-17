Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названа «Спортивная столица мира» на 2026 год

БАКУ, 16 дек — РИА Новости. По решению Федерации спортивных столиц и городов Европы Баку получил статус «Спортивной столицы мира» на 2026 год, сообщает во вторник азербайджанское агентство АзерТадж.

Источник: Спорт РИА Новости

«В Баку состоялась официальная церемония подписания памятной доски “Спортивные столицы мира” с участием государственных официальных лиц и представителей Федерации спортивных столиц и городов Европы (ACES). Титул “Спортивной столицы мира” официально перешел от Монако к Баку», — говорится в сообщении.

«Президент ACES Джан Франческо Лупателли подчеркнул, что Баку всегда был в авангарде развития спорта и отличался высоким качеством спортивной инфраструктуры», — отмечает агентство.

ACES — это некоммерческая ассоциация, базирующаяся в Брюсселе, которая ежегодно присуждает титул «Спортивная столица» и различные спортивные награды городам с разных континентов. ACES также является официальным партнером Европейской недели спорта, проводимой Еврокомиссией, и партнером ЮНЕСКО.