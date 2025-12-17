Названа «Спортивная столица мира» на 2026 год

ACES — это некоммерческая ассоциация, базирующаяся в Брюсселе, которая ежегодно присуждает титул «Спортивная столица» и различные спортивные награды городам с разных континентов. ACES также является официальным партнером Европейской недели спорта, проводимой Еврокомиссией, и партнером ЮНЕСКО.