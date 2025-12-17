Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дарья Непряева: «Фтор в российских условиях — это не помеха, а помощник, потому что приближает скорости к уровню Кубка мира»

Российская лыжница Дарья Непряева сообщила, что отсутствие мазей без фтора не мешало ей на Кубке мира в Давосе.

"В России мы бегаем на фторе, но из-за снега скорости все равно ниже. Когда я приехала сюда, разницы почти не почувствовала. Фтор в российских условиях — это не помеха, а помощник: без него было бы значительно медленнее. Это скорее плюс, чем минус, потому что он немного приближает скорости Кубка России к уровню Кубка мира.

В России гонки часто проходят по такой схеме: засаживаешь в подъем, затем прямо со спуска — и сразу снова включаешься в подъем. Но на трассах Кубка мира спусковую часть нужно отрабатывать даже сильнее, чем подъемную.

Я старалась идти подъемы с запасом, беречь ноги, а на спусках добавлять, но в итоге проигрыш в подъемах получился минимальным, тогда как на спусках — очень большим. Эти трассы требуют умения быстро включаться в работу и высокого уровня технической подготовки, особенно на спусковой части", — сказала Непряева.

«Спринт на Кубке России и на Кубке мира — разные виды спорта». Поговорили с Коростелевым и Непряевой.