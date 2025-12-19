Ричмонд
Бабенко о состоянии здоровья Ларионова: «Все было в положительной тенденции, но есть обстоятельства, которые не от нас зависят»

Исполняющий обязанности главного тренера СКА Юрий Бабенко рассказал о состоянии здоровья Игоря Ларионова.

Источник: Спортс"

В четверг СКА обыграл «Ак Барс» со счетом 3:2. Главный тренер армейцев Ларионов пропустил вторую игру подряд по состоянию здоровья.

— Вы работали тренером «Ак Барса». Имели внутренний подтекст?

— Живем сегодняшним днем. Моя задача — принести максимум пользы команде, чтобы зрители и игроки ушли домой в хорошем настроении.

— Не опасаетесь, что понравится быть главным тренером?

— Не опасаюсь.

— Каково состояние Ларионова? Ожидалось, что он вернется к сегодняшнему матчу.

— Все было в положительной тенденции, но есть обстоятельства, которые не от нас зависят, — сказал Бабенко.