Йоханнес Клэбо: «Я бы с удовольствием соревновался с русскими. Но чувствую, что наступил момент, когда политика пересекается со спортом»

"Мне нравился тот факт и то время, когда Александр Большунов соревновался вместе с нами. Мне кажется, в СМИ меня немного неправильно понимают — особенно в норвежских, но, возможно, и в российских тоже — будто бы я праздновал то, что им не разрешили участвовать в Олимпиаде. Это совершенно не так.