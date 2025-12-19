Ричмонд
Мельникова планирует выступить на клубном чемпионате Италии

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова намерена выступить на клубном чемпионате Италии.

Источник: Спортс

«Мне поступали предложения выступить в итальянской лиге. Я планирую принять участие в этих соревнованиях в составе одного из клубов», — сказала Мельникова.

В ноябре Мельникова выступила в германской бундеслиге за клуб TSV Tittmoning-Chemnitz. Команда с россиянкой в составе заняла первое место, а сама Мельникова получила по итогам тура золотую майку как спортсменка, набравшая максимальное количество баллов среди всех участниц соревнований.

Однако на финал бундеслиги российская гимнастка не была приглашена организаторами из политических соображений.

