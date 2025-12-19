Губерниев про 6 матчей Овечкина без голов: «Он машина, что ли? Должен в каждой игре забивать? Тогда биатлонистка Шевченко должна побеждать в каждой гонке. Так не бывает»

"Никакого повода переживать нет, Овечкин что, машина, что ли? Он должен в каждой игре забивать?
Тогда биатлонистка Наташа Шевченко должна побеждать в каждой гонке. Так не бывает. Это спорт. Сегодня не забивает, завтра — забьет.
Все в порядке, главное, чтобы Александр был здоров", — сказал Дмитрий Губерниев.
В этом сезоне Овечкин набрал 31 (14+17) балл при полезности «плюс 9» в 34 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
