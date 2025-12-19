Кубок Сальникова. Пригода, Самусенко, Корнев, Бородин, Клепикова, Чикунова одержали победы, Колесников — 2-й, Лифинцев — 3-й, другие результаты

Плавание.
Кубок Сальникова.
Санкт-Петербург.
19 декабря.
Мужчины.
50 м, брасс.
1. Кирилл Пригода — 25,59.
2. Олег Костин — 25,82.
3. Данил Семьянинов — 25,95.
50 м, баттерфляй.
1. Олег Костин — 22,04.
2. Роман Шевляков — 22,24.
3. Григорий Пекарский — 22,28.
100 м, вольный стиль.
1. Егор Корнев — 45,18.
2. Александр Щеголев — 46,10.
3. Андрей Минаков — 46,17.
100 м, комплекс.
1. Егор Корнев — 51,33.
2. Климент Колесников — 51,35.
3. Михаил Щербаков — 51,89.
100 м, спина.
1. Павел Самусенко — 48,78.
2. Климент Колесников — 49,18.
3. Мирон Лифинцев — 50,14.
200 м, баттерфляй.
1. Егор Павлов — 1.51,90.
2. Рихард Мартон (Венгрия) — 1.56,22.
3. Иван Шамшурин (Беларусь) — 1.52,53.
200 м, брасс.
1. Кирилл Пригода — 2.02,25.
2. Александр Жигалов — 2.02,62.
3. Михаил Доринов — 2.02,85.
400 м, вольный стиль.
1. Савелий Лузин — 3.41,42.
2. Роман Котов — 3.42,24.
3. Даниил Шаталов — 3.42,69.
400 м, комплекс.
1. Илья Бородин — 4.01,46.
2. Максим Ступин — 4.03,15.
3. Габор Цомбори (Венгрия) — 4.07,74.
Женщины.
50 м, вольный стиль.
1. Дарья Клепикова — 24,06.
2. Александра Курилкина — 24,20.
3. Алина Гайфутдинова — 24,22.
50 м, спина.
1. Александра Курилкина — 26,47.
2. Алина Гайфутдинова — 26,67.
3. Мария Осетрова — 26,74.
100 м, брасс.
1. Евгения Чикунова — 1.04,65.
2. Ника Годун — 1.05,67.
3. Софья Ануфриева — 1.05,84.
100 м, баттерфляй.
1. Дарья Клепикова — 56,20.
2. Анастасия Кулешова — 56,28.
3. Анастасия Журавлева — 57,85.
200 м, вольный стиль.
1. Дарья Сарушкина — 1.55,88.
2. Ксения Сорокина — 1.56,99.
3. Анастасия Колпакова — 1.57,31.
200 м, комплекс.
1. Виктория Машкина — 2.08,22.
2. Яна Шакирова — 2.08,47.
3. Ирина Звягинцева — 2.09,20.
200 м, спина.
1. Милана Степанова — 2.03,84.
2. Рената Гайнуллина — 2.06,52.
3. Дарья Зарубенкова — 2.06,55.
800 м, вольный стиль.
1. Анна Егорова — 8.23,81.
2. Арина Пантина — 8.26,06.
3. Полина Козякина — 8.27,70.