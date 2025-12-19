Ричмонд
Кубок Сальникова. Пригода, Самусенко, Корнев, Бородин, Клепикова, Чикунова одержали победы, Колесников — 2-й, Лифинцев — 3-й, другие результаты

В Санкт-Петербурге прошел первый день Кубка Сальникова по плаванию.

Источник: Спортс"

Плавание.

Кубок Сальникова.

Санкт-Петербург.

19 декабря.

Мужчины.

50 м, брасс.

1. Кирилл Пригода — 25,59.

2. Олег Костин — 25,82.

3. Данил Семьянинов — 25,95.

1. Олег Костин — 22,04.

2. Роман Шевляков — 22,24.

3. Григорий Пекарский — 22,28.

100 м, вольный стиль.

1. Егор Корнев — 45,18.

2. Александр Щеголев — 46,10.

3. Андрей Минаков — 46,17.

100 м, комплекс.

1. Егор Корнев — 51,33.

2. Климент Колесников — 51,35.

3. Михаил Щербаков — 51,89.

100 м, спина.

1. Павел Самусенко — 48,78.

2. Климент Колесников — 49,18.

3. Мирон Лифинцев — 50,14.

200 м, баттерфляй.

1. Егор Павлов — 1.51,90.

2. Рихард Мартон (Венгрия) — 1.56,22.

3. Иван Шамшурин (Беларусь) — 1.52,53.

200 м, брасс.

1. Кирилл Пригода — 2.02,25.

2. Александр Жигалов — 2.02,62.

3. Михаил Доринов — 2.02,85.

400 м, вольный стиль.

1. Савелий Лузин — 3.41,42.

2. Роман Котов — 3.42,24.

3. Даниил Шаталов — 3.42,69.

400 м, комплекс.

1. Илья Бородин — 4.01,46.

2. Максим Ступин — 4.03,15.

3. Габор Цомбори (Венгрия) — 4.07,74.

Женщины.

50 м, вольный стиль.

1. Дарья Клепикова — 24,06.

2. Александра Курилкина — 24,20.

3. Алина Гайфутдинова — 24,22.

50 м, спина.

1. Александра Курилкина — 26,47.

2. Алина Гайфутдинова — 26,67.

3. Мария Осетрова — 26,74.

100 м, брасс.

1. Евгения Чикунова — 1.04,65.

2. Ника Годун — 1.05,67.

3. Софья Ануфриева — 1.05,84.

100 м, баттерфляй.

1. Дарья Клепикова — 56,20.

2. Анастасия Кулешова — 56,28.

3. Анастасия Журавлева — 57,85.

200 м, вольный стиль.

1. Дарья Сарушкина — 1.55,88.

2. Ксения Сорокина — 1.56,99.

3. Анастасия Колпакова — 1.57,31.

200 м, комплекс.

1. Виктория Машкина — 2.08,22.

2. Яна Шакирова — 2.08,47.

3. Ирина Звягинцева — 2.09,20.

200 м, спина.

1. Милана Степанова — 2.03,84.

2. Рената Гайнуллина — 2.06,52.

3. Дарья Зарубенкова — 2.06,55.

800 м, вольный стиль.

1. Анна Егорова — 8.23,81.

2. Арина Пантина — 8.26,06.

3. Полина Козякина — 8.27,70.