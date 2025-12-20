Ричмонд
«Эдмонтон» поместил Джерри в список травмированных и вызвал Ингрэма из АХЛ

«Эдмонтон» поместил вратаря Тристана Джерри в список травмированных.

Клуб вызвал голкипера Коннора Ингрэма из АХЛ. 28-летний вратарь провел 11 игр в АХЛ за «Бейкерсфилд» в этом сезоне при коэффициенте надежности 4,04, в среднем он отражает 85,6% бросков.

Напомним, Джерри получил повреждение в матче с «Бостоном» (3:1) при попытке отразить бросок в растяжке. Эта игра стала для него 3-й после обмена из «Питтсбурга». Он отразил 12 из 13 бросков, победа была записана на его счет.

«Ойлерс» также сообщили, что нападающий Джек Рословик был помещен в долгосрочный список травмированных.