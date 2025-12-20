Светлана Журова: «Есть ощущение, что международные федерации приняли негласное правило по допуску россиян — больше трех не собираться»

В фигурном катании и лыжах допустили двоих. В санях сначала шестерым дали нейтральный статус, но потом опомнились, подумали, что многовато, и сократили до трех. У конькобежцев двое отобрались на Игры, и третья еще в листе ожидания. Как бы смешно это ни звучало, но пока всё так и есть, больше трех россиян в одном виде спорта не допустят", — сказала Журова.