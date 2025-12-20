Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гарт о лишении саночников нейтрального статуса: «Мы подали апелляцию в CAS, и они уже отклонили наш иск без объяснения. Изучаем вопрос подачи апелляции в суд Швейцарии»

Президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт сообщила, что Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию на решение отозвать нейтральный статус у троих спортсменов.

Источник: Спортс"

Ранее Международная федерация санного спорта (FIL) лишила Александра Горбацевича, Софию Мазур и Ксению Шамову возможности участвовать в соревнованиях, «основываясь на новых и ранее неизвестных фактах».

"Официально мы так и не получили информацию, почему наши спортсмены были лишены нейтрального статуса. Это решение независимой панели, видимо, они нашли какие‑то моментики, но решили не публиковать их официально.

Тем не менее мы подали апелляцию в CAS, и они уже отклонили наш иск, причем без объяснения. Сейчас мы изучаем вопрос подачи апелляции в суд Швейцарии. Все это произошло только вчера, нам нужно немного больше времени. Таким образом, у нас остаются допущенными три спортсмена, несколько тренеров и доктор", — сказала Гарт.

Среди российских саночников нейтральный статус сейчас есть у Матвея Пересторонина, Павла Репилова и Дарьи Олесик.