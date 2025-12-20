Ричмонд
Павел Самусенко: «Если и называл себя лузером, то только в шутку. Старался это в себе высмеивать, ведь понимал что я не лузер»

Серебряный призер чемпионата мира-2025 по плаванию Павел Самусенко рассказал, что раньше старался высмеивать свои неудачи.

Источник: Спортс"

Сегодня Самусенко победил на Кубке Сальникова в Санкт-Петербурге на дистанции 50 метров на спине.

— Когда ничего не получалось, сам себя лузером называл?

— Только в шутку. Старался это в себе высмеивать, ведь понимал что я не лузер, показывал очень хороший результат.

— Так, разумеется, это был расклад — ты в топ-3 мирового рейтинга при этом с коллекцией четвертых мест.

— Да, я пришел к этому осознанию. Высокие задачи и цели не переставал себе ставить. Стечение обстоятельств в спорте часто определяет итоговое место. Было, конечно, обидно, что место не то, на которое мог бы рассчитывать, при этом плыл на более высокий результат, о котором я и подумать не мог.

— Как медаль [ЧМ] отметил?

— По сути, никак. После чемпионата мира нас встретили в аэропорту в Москве, было много интервью, эфиров. Все это с красными глазами — не мог уснуть в самолете, не успел переваривать все случившееся — плыл ведь в последний день. Сходили в студию «Матча», потом была встреча с руководством федерации, с Дмитрием Аркадьевичем Мазепиным.

Потом я поехал домой в Полярные Зори. Меня встречали с колонкой, гимном и мыльными пузырями, «Паша — гордость наша». Мне было очень приятно, но слегка не по себе, потому что хотелось уже немного расслабиться — к такому вниманию не привык, всегда был темной лошадкой.

— Об Олимпиаде думаешь?

— Да, просто потому, что идет олимпийский цикл и подготовка. И после этой Олимпиады будет решаться вопрос о карьере, нужно думать не только о спорте. Спорт конечен, и не хочется упустить свое счастье, — ответил 24-летний Самусенко.