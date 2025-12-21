Чемпионат мира по дартсу-2026. 1/32 финала. Литтлер сыграет с Дэвисом, ван Гервен против О’Коннора, другие матчи

Чемпионат мира по дартсу-2026.
Лондон, Англия.
1/32 финала.
21 декабря.
Стивен Бантинг (Англия) — Нитин Кумар (Индия) — 3:0.
Крис Доби (Англия) — Эндрю Гилдинг (Англия) — 1:3.
Майкл Смит (Англия) — Нильс Зонневельд (Нидерланды) — 1:3.
Андреас Харриссон (Швеция) — Мотому Сакаи (Япония) — 3:0.
Райан Сирл (Англия) — Брендон Долан (Северная Ирландия) — 3:0.
Райан Джойс (Англия) — Кшиштоф Ратайски (Польша) — 15.40.
Гервин Прайс (Уэльс) — Уэсли Плейзье (Нидерланды) — 23.10.
22 декабря.
Люк Литтлер (Англия) — Дэвид Дэвис (Уэльс) — 00.10.
Дэймон Хета (Австралия) — Штефан Белльмонт (Швейцария) — 01.10.
Джеймс Уэйд (Англия) — Рики Эванс (Англия) — 18.40.
Джан ван Веен (Нидерланды) — Алан Сутар (Шотландия) — 22.10.
Нейтан Эспиналл (Англия) — Леонард Гейтс (США) — 23.10.
23 декабря.
Люк Хамфрис (Англия) — Пол Лим (Сингапур) — 00.10.
Джермейн Ваттимена (Нидерланды) — Скотт Уильямс (Англия) — 17.40.
Питер Райт (Шотландия) — Арно Мерк (Германия) — 18.40.
Гэри Андерсон (Шотландия) — Коннор Скатт (Англия) — 23.10.
24 декабря.
Майкл ван Гервен (Нидерланды) — Уильям О’Коннор (Ирландия) — 00.10.
ПРИМЕЧАНИЕ: максимальное количество сетов — 5. Указано московское время.
