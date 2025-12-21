Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чемпионат мира по дартсу-2026. 1/32 финала. Литтлер сыграет с Дэвисом, ван Гервен против О’Коннора, другие матчи

С 21 по 24 декабря в Лондоне проходит 1/32 финала чемпионата мира по дартсу. Действующий победитель турнира англичанин Люк Литтлер сыграет с Дэвидом Дэвисом из Уэльса.

Источник: Спортс"

Чемпионат мира по дартсу-2026.

Лондон, Англия.

1/32 финала.

21 декабря.

Стивен Бантинг (Англия) — Нитин Кумар (Индия) — 3:0.

Крис Доби (Англия) — Эндрю Гилдинг (Англия) — 1:3.

Майкл Смит (Англия) — Нильс Зонневельд (Нидерланды) — 1:3.

Андреас Харриссон (Швеция) — Мотому Сакаи (Япония) — 3:0.

Райан Сирл (Англия) — Брендон Долан (Северная Ирландия) — 3:0.

Райан Джойс (Англия) — Кшиштоф Ратайски (Польша) — 15.40.

Гервин Прайс (Уэльс) — Уэсли Плейзье (Нидерланды) — 23.10.

22 декабря.

Люк Литтлер (Англия) — Дэвид Дэвис (Уэльс) — 00.10.

Дэймон Хета (Австралия) — Штефан Белльмонт (Швейцария) — 01.10.

Джеймс Уэйд (Англия) — Рики Эванс (Англия) — 18.40.

Джан ван Веен (Нидерланды) — Алан Сутар (Шотландия) — 22.10.

Нейтан Эспиналл (Англия) — Леонард Гейтс (США) — 23.10.

23 декабря.

Люк Хамфрис (Англия) — Пол Лим (Сингапур) — 00.10.

Джермейн Ваттимена (Нидерланды) — Скотт Уильямс (Англия) — 17.40.

Питер Райт (Шотландия) — Арно Мерк (Германия) — 18.40.

Гэри Андерсон (Шотландия) — Коннор Скатт (Англия) — 23.10.

24 декабря.

Майкл ван Гервен (Нидерланды) — Уильям О’Коннор (Ирландия) — 00.10.

ПРИМЕЧАНИЕ: максимальное количество сетов — 5. Указано московское время.

Полную сетку можно посмотреть здесь.