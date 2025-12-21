Прямая трансляция матча «Барыса» в КХЛ

Игра начнётся в 17:00 по казахстанскому времени и будет показана в прямом эфире на телеканале Qazsport.
Отметим, что астанчане подходят к матчу в хорошем расположении духа после двух побед, а вот сочинцы, напротив, последние две игры проиграли. Кстати говоря, «Барыс» выиграл шесть последних матчей у этого соперника, а последняя неудача случилась в 2022 году.
В таблице восточной конференции «Барыс» занимает восьмое место с 34 очками после 37 игр, а «Сочи» замыкает таблицу западной конференции с 23 баллами после 33 встреч.