Прямая трансляция матча «Барыса» в КХЛ

Сегодня, 21 декабря, «Барыс» проведёт очередной матч в регулярном чемпионате КХЛ. На своём льду в Астане команда встретится с «Сочи», передают Vesti.kz.

Игра начнётся в 17:00 по казахстанскому времени и будет показана в прямом эфире на телеканале Qazsport.

Отметим, что астанчане подходят к матчу в хорошем расположении духа после двух побед, а вот сочинцы, напротив, последние две игры проиграли. Кстати говоря, «Барыс» выиграл шесть последних матчей у этого соперника, а последняя неудача случилась в 2022 году.

В таблице восточной конференции «Барыс» занимает восьмое место с 34 очками после 37 игр, а «Сочи» замыкает таблицу западной конференции с 23 баллами после 33 встреч.