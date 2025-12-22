Ричмонд
Международная федерация гандбола может обсудить допуск россиян весной

Международная федерация гандбола (IHF) может обсудить допуск российских спортсменов на международные турниры весной.

Источник: Спортс"

«В течение двух дней вместе с белорусским коллегой Владимиром Коноплевым общались на эту тему с Хассаном Мустафой (главой IHF — Спортс»), другими руководителями, коллегами из целого ряда национальных федераций.

Получили заверения руководства IHF, что уже весной сможем официально вынести этот вопрос на повестку дня одного из рабочих заседаний Международной федерации гандбола", — сообщил председатель высшего совета Федерации гандбола России Сергей Шишкарев.

Хассан накануне был переизбран президентом IHF. Шишкарев отметил, что обещания оказать содействие в решении вопроса о возвращении сборных России и Белоруссии на международные турниры звучали от всех кандидатов, которые претендовали на пост главы IHF.