Турышев о конфликте Большунова с журналистом: «Александр повел себя не совсем адекватно. Он подает очень плохой пример»

Главный тренер сборной ХМАО по лыжным гонкам Сергей Турышев оценил поведение трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова.

Источник: Спортс"

На прошлой неделе в Ижевске проходил этап Кубка России по лыжным гонкам. Большунов устроил перепалку с журналистом «Матч ТВ», отказав ему в интервью.

"Считаю, что Александр Большунов повел себя не совсем адекватно. Он звезда наших лыжных гонок. Как любая звезда, он должен держать себя в руках в любом случае и вести себя подобающе. На Большунова смотрит большое количество болельщиков, они берут с него пример. Дети, глядя на Большунова, думают, что так можно вести себя абсолютно со всеми.

Таким поведением он подает очень плохой пример. У меня растут дети. Моя старшая дочь задает вопросы: «Папа, а почему он так делает? Зачем?» На это мне просто нечего ответить, почему так Большунов ведет себя", — сказал Турышев.