Дмитрий Дубровский: «Ожидаем, что Климов получит нейтральный статус, как и Кустова, Махиня и Каблукова»

Своевременно были поданы анкеты и оплачены счета FIS. Параллельно оформляем шенгенские визы, и есть шансы, что на Турне четырех трамплинов ребята смогут выехать. В целом, на первый план выходят организационные и технические моменты: визы, соответствие экипировки. Но мы готовы к этим сложностям: и вопросы с экипировкой контролируем, и визы ждем на этой неделе.