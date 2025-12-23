В Федерации альпинизма России считают, что у Филиппова есть шансы на медали Олимпиады-2026: «Но будет очень сложно. Целевая задача — десятка»

«Никита в хорошей форме, на чемпионате России с сильным составом выиграл золото. Шансы на медали в Италии есть, но будет очень сложно. Конкуренция там очень жесткая. Есть шанс, Олимпийский комитет его выделил в десятке. Так что целевая задача — десятка. Но шанс есть и выше, он очень упорный и целеустремленный. Превзойдет себя, это точно», — сказал председатель комиссии ФАР по ски‑альпинизму Андрей Романов.