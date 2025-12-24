Сабина Алтынбекова попала в рейтинг самых неожиданных разводов 2025 года

«В этом мире, где голос чужих мнений часто громче собственного, существует изысканная роскошь — быть верной себе. Это не просто акт сопротивления внешним влияниям. Это акт истинной силы. Когда женщина решает слушать только себя, она вступает в единение с самой сутью своей души. Это состояние — не эгоизм, а глубокая любовь и уважение к себе, без которой невозможен ни внутренний мир, ни гармония», — написала спортсменка в своём блоге.