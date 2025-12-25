Сахаров о возможном допуске юниоров: «Если нас допустят и будет возможность где-то выступить, буду очень рад. Шоком это не будет»

— Ну если нас допустят и будет возможность где-то выступить, буду очень рад. Шоком это не будет, тем более у меня теперь есть активный FIS-код. Со спокойной душой начну обычный рабочий процесс, просто в других условиях. Да, придется привыкать к новой обстановке, к другим лыжам, к другим скоростям. Но все с чего-то начинали, правильно? Даже самые великие. Вопрос ведь в том, чтобы нас допустили. Тогда будут уже не предположения, а конкретно продуманный план — куда можно ехать, когда.