НФЛ. 17-я неделя. «Вашингтон» сыграет с «Далласом», «Миннесота» встретится с «Детройтом» и другие матчи

С 25 по 30 декабря пройдут матчи 17-й недели регулярного чемпионата НФЛ.

Национальная футбольная лига (НФЛ).

Регулярный чемпионат.

17-я неделя.

25 декабря.

Вашингтон — Даллас — 21.00.

26 декабря.

Миннесота — Детройт — 0.30.

Канзас-Сити — Денвер — 4.15.

28 декабря.

Лос-Анджелес Чарджерс — Хьюстон — 0.30.

Грин-Бэй — Балтимор — 4.00.

Индианаполис — Джексонвилл — 21.00.

Каролина — Сиэтл — 21.00.

Кливленд — Питтсбург — 21.00.

Майами — Тампа-Бэй — 21.00.

Нью-Йорк Джетс — Нью-Ингленд — 21.00.

Теннесси — Нью-Орлеан — 21.00.

Цинциннати — Аризона — 21.00.

29 декабря.

Лас-Вегас — Нью-Йорк Джайентс — 0.05.

Баффало — Филадельфия — 0.25.

Сан-Франциско — Чикаго — 4.20.

30 декабря.

Атланта — Лос-Анджелес Рэмс — 4.15.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.