НФЛ. 17-я неделя. «Вашингтон» сыграет с «Далласом», «Миннесота» встретится с «Детройтом» и другие матчи

Национальная футбольная лига (НФЛ).
Регулярный чемпионат.
17-я неделя.
25 декабря.
Вашингтон — Даллас — 21.00.
26 декабря.
Миннесота — Детройт — 0.30.
Канзас-Сити — Денвер — 4.15.
28 декабря.
Лос-Анджелес Чарджерс — Хьюстон — 0.30.
Грин-Бэй — Балтимор — 4.00.
Индианаполис — Джексонвилл — 21.00.
Каролина — Сиэтл — 21.00.
Кливленд — Питтсбург — 21.00.
Майами — Тампа-Бэй — 21.00.
Нью-Йорк Джетс — Нью-Ингленд — 21.00.
Теннесси — Нью-Орлеан — 21.00.
Цинциннати — Аризона — 21.00.
29 декабря.
Лас-Вегас — Нью-Йорк Джайентс — 0.05.
Баффало — Филадельфия — 0.25.
Сан-Франциско — Чикаго — 4.20.
30 декабря.
Атланта — Лос-Анджелес Рэмс — 4.15.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.