Прямая трансляция матча «Барыс» — «Автомобилист» в КХЛ

Встреча команд пройдёт на «Барыс Арене» в Астане и начнётся в 19:30 по казахстанскому времени. В прямом эфиру игру покажет Qazsport. Также трансляция будет доступна на сайте телеканала.

В текущем сезоне команды встречались дважды и оба матча остались за казахстанским клубом — 3:2 и 4:1.