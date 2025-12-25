Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прямая трансляция матча «Барыс» — «Автомобилист» в КХЛ

Сегодня, 25 декабря, состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором казахстанский «Барыс» примет екатеринбургский «Автомобилист», сообщают Vesti.kz.

Источник: БЕЛТА

Встреча команд пройдёт на «Барыс Арене» в Астане и начнётся в 19:30 по казахстанскому времени. В прямом эфиру игру покажет Qazsport. Также трансляция будет доступна на сайте телеканала.
В текущем сезоне команды встречались дважды и оба матча остались за казахстанским клубом — 3:2 и 4:1.

К этой встрече «Барыс» подходит на серии из двух поражений: команда с 34 очками после 39 игр занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Автомобилист», одержавший три победы в трех последних матчах, идёт четвертым на Востоке — 45 очков после 38 игр.