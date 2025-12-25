«Овечкин на льду вообще ничего не прощает. Если его кто-то заденет — обязательно вернет должок». Волейболист Кобзарь о форварде

"На льду он вообще ничего не прощает. Если его кто-то заденет, он обязательно вернет должок. Обсуждали это с ним за ужином: как только кто-то сделает против него силовой прием, он запомнит этого чувака и через смену или две-три, или на следующий матч в рамках правил проведет силовой прием.
Волейбол — неконтактный вид спорта, это сделать сложнее. Но если я его подколю, стоит мне ошибиться, в ответ что-то услышу. Это случается постоянно, это веселит народ. А в жизни он добрый, безобидный человек. У него непререкаемый авторитет, в какое бы место он ни попал", — сказал Кобзарь.
