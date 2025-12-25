Игрок сборной Казахстана вернулся из Европы и нашёл новый клуб

По информации источника, 21-летний игрок проходит просмотр в карагандинском «Шахтёре».
Из-за травмы Мирас пропустил большую часть этого сезона, и «Ислочь», похоже, не собирается предлагать ему новый контракт. По этой причине воспитанник «Кайрата» вернулся на родину и принимает участие в сборах «Шахтёра» в Шымкенте. Если всё пройдёт успешно, полузащитник подпишет с «горняками» однолетний контракт.
Кобеев в январе 2024 года перешёл в «Ислочь» в статусе свободного агента. За два сезона он провёл 46 матчей, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.
Ранее Кобеев получил вызов в сборную Казахстана U-21, но из-за травмы не смог сыграть за команду.