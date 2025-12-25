Ричмонд
Виктор Майгуров: «Спортсменкой года выберу Сливко, у нее было много положительных моментов. И просто она очень хороший и открытый человек»

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров назвал хоккеиста Александра Овечкина и биатлонистку Викторию Сливко лучшими спортсменами года в России.

В апреле Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в чемпионатах НХЛ. Сливко в минувшем сезоне выиграла общие зачеты Кубков России и Содружества.

"Спортсмен года — Овечкин. Он крутой! Представляет нашу Россию за океаном, ставит рекорды, прославляя страну. Спортсменкой года, конечно, я выберу Сливко. У нее в прошлом году было много положительных моментов. Она получила трофей за честную игру. И просто она очень хороший и открытый человек.

В номинации «Тренер года» я за Сорина, потому что я его знаю больше, чем других, и знаю, как он относится к своему делу. Хорошие результаты его спортсменов показывают это", — сказал Майгуров.

Под руководством Егора Сорина лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева стали победителями общего зачета Кубка России, а также выполнили олимпийские нормативы для участия в Играх-2026.

