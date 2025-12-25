Сорин о россиянах на «Тур де Ски»: «Надеемся, что результат будет лучше, чем в Давосе»

— Подготовка Савелия и Дарьи к «Тур де Ски» проходит хорошо, все по плану. Сейчас они уже находятся в Тоблахе и тренируются там. С ними на месте также работают и тренер, и сервисмен. Хватит ли этой подготовки на всю программу? Поживем — увидим. Недолго ждать осталось.