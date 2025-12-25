Ричмонд
Федерация хоккея на траве России обсудит с главой FIH возвращение на международные турниры с флагом и гимном

Руководство Федерации хоккея на траве России (ФХТР) в январе проведет встречу с президентом Международной федерации хоккея на траве (FIH) Тайябом Икрамом по вопросу допуска сборных к международным стартам.

Источник: Спортс"

Об этом сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

"Хоккей на траве — один из старейших командных видов спорта. Обсудили его перспективы с президентом Федерации хоккея на траве России Антоном Морозом.

В связи с отстранением российских спортсменов от международных соревнований, ФХТР активизировала взаимодействие с федерациями из Беларуси, Турции, Казахстана, Узбекистана, Китая и других стран. Регулярно проводятся совместные тренировочные и товарищеские матчи. С 2023 года в России ежегодно проходят международные турниры по всем дисциплинам: хоккей на траве, хоккей на траве 5×5 и индорхоккей.

Ключевая задача — возвращение наших атлетов на мировую арену. На январь у руководства ФХТР запланирована встреча с президентом Международной федерации хоккея на траве Тайябом Икрамом, где будут обсуждаться вопросы выступления наших сборных на ближайших международных соревнованиях под флагом и с гимном", — написал Дегтярев в телеграм-канале.