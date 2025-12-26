Чемпионат России по волейболу. 15-й тур. «Урал» сыграет с «Енисеем», «Газпром-Югра» встретится с «Горьким», другие матчи

Суперлига.
Чемпионат России по волейболу.
Мужчины.
15-й тур.
26 декабря.
Оренбуржье — Динамо-ЛО — 16.30.
Урал — Енисей — 16.30.
Газпром-Югра — Горький — 17.00.
27 декабря.
Факел — МГТУ — 16.00.
28 декабря.
Ярославич — Локомотив — 17.00.
29 декабря.
Зенит Санкт-Петербург — Кузбасс — 17.00.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.
Турнирное положение: Зенит-Казань — 13 побед — 1 поражение (37 очков), Динамо Москва — 12−2 (34), Локомотив — 11−3 (33), Зенит Санкт-Петербург — 10−4 (32), Белогорье — 10−5 (31), Енисей — 9−5 (28), Динамо-ЛО — 9−5 (24), Нова — 7−7 (22), Факел — 6−8 (18), Горький — 6−8 (16), Газпром-Югра — 5−8 (14), Оренбуржье — 5−9 (14), Ярославич — 3−11 (11), Урал — 3−11 (10), Кузбасс — 2−12 (9), МГТУ — 1−13 (3).