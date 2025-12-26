Легенда мирового бокса вынес вердикт Жанибеку Алимханулы

«Для меня он определенно лучший средневес в боксе. Я думаю, что в конце концов он должен доказать всему миру, что является лучшим, и выиграть пояс бесспорного чемпиона — это лишь вопрос времени», — заявил Джонс-младший в интервью Sport+ Qazaqstan.