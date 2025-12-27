Лыжи. Кубок России. Фалеева, Баранова, Крупицкая, Ступак, Пеклецова, Пантрина, Сорина выступят в квалификации конькового спринта

ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам.
5-й этап.
Кирово-Чепецк.
Женщины.
Спринт, свободный стиль.
Квалификация.
Начало квалификации — 11:00 по московскому времени, финалы — 13:00 по московскому времени. Прямая трансляция — «Матч ТВ», «Матч! Арена».
Старт-лист.
3. Екатерина Евтягина.
4. Анастасия Фалеева.
5. Христина Мацокина.
6. Елизавета Пантрина.
7. Екатерина Никитина.
8. Алиса Жамбалова.
9. Ксения Шорохова.
12. Алена Баранова.
13. Татьяна Сорина.
14. Елизавета Маслакова.
15. Арина Кусургашева.
16. Анастасия Кулешова.
19. Евгения Крупицкая.
22. Алина Пеклецова.
24. Дарья Канева.
27. Юлия Ступак.
28. Екатерина Мегедь.
29. Лидия Горбунова.
30. Елизавета Шалабода.
31. Мария Истомина.
32. Екатерина Смирнова.
33. Дарья Белослудцева.
Полный старт-лист здесь.
Расписание трансляций пятого этапа Кубка России по лыжам в Кирово-Чепецке.