Лыжи. Кубок России. Терентьев, Ардашев, Волков, Тиунов, Бакуров, Червоткин, Якимушкин пробегут в квалификации спринта свободным стилем

27 декабря лыжники пробегут спринт свободным стилем на этапе Кубка России в Кирово-Чепецке.

Источник: Спортс"

ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам.

5-й этап.

Кирово-Чепецк.

Мужчины.

Спринт, свободный стиль.

Квалификация.

Начало квалификации — 11:30 по московскому времени, финалы — 13:00 по московскому времени. Прямая трансляция — «Матч ТВ», «Матч! Арена».

Старт-лист.

4. Иван Якимушкин.

8. Александр Терентьев.

9. Иван Горбунов.

11. Егор Митрошин.

12. Данила Карпасюк.

13. Виктор Жуль.

16. Сергей Волков.

18. Сергей Ардашев.

19. Андрей Мельниченко.

21. Андрей Ларьков.

22. Павел Соловьев.

23. Константин Тиунов.

24. Артем Мальцев.

26. Илья Семиков.

27. Александр Бакуров.

28. Денис Филимонов.

29. Ермил Вокуев.

30. Дмитрий Жуль.

37. Алексей Червоткин.

40. Денис Спицов.

Полный старт-лист здесь.

Расписание трансляций пятого этапа Кубка России по лыжам в Кирово-Чепецке.