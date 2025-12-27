Русская чемпионка мира о украинцах: «Я заплатила огромные деньги за нейтральный статус, чтобы вот такое получать»

— Да, я видела новости на эту тему. Если бы я стала первой, они бы ушли с пьедестала. Так было на чемпионате мира. После награждения София Китайгора ушла. Причем она пыталась покинуть площадку через другой вход — ее останавливали. Третье место заняла девочка из Тайпея. Она хотела сделать совместное фото со всеми медалистами. Подошла ко мне с таким предложением, я ей ответила: «Давай, но вряд ли получится». Она сразу задалась вопросом, почему, но я не стала ей объяснять, сказала: «Поймешь». И, конечно, Китайгора отказалась. Для нее это был шок. На чемпионате мира вообще азиаты были в шоке. Они не представляли, что вот так можно уходить с подиума.