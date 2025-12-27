Русская чемпионка мира о украинцах: «Я заплатила огромные деньги за нейтральный статус, чтобы вот такое получать»

— Тебя обсуждали в СМИ во время чемпионата Европы, но больше не как медалистку соревнований, а как человека, который стоял на одном подиуме со спортсменками из Украины. Многие удивились, что они не ушли и попали на одно фото с тобой. До тебя все эти обсуждения дошли?
— Да, я видела новости на эту тему. Если бы я стала первой, они бы ушли с пьедестала. Так было на чемпионате мира. После награждения София Китайгора ушла. Причем она пыталась покинуть площадку через другой вход — ее останавливали. Третье место заняла девочка из Тайпея. Она хотела сделать совместное фото со всеми медалистами. Подошла ко мне с таким предложением, я ей ответила: «Давай, но вряд ли получится». Она сразу задалась вопросом, почему, но я не стала ей объяснять, сказала: «Поймешь». И, конечно, Китайгора отказалась. Для нее это был шок. На чемпионате мира вообще азиаты были в шоке. Они не представляли, что вот так можно уходить с подиума.
Поэтому разговоры о том, что все налаживается, раз они не уходят с подиума, когда там стоит россиянка, это просто так кажется. На чемпионате Европы же включали их гимн, поэтому они остались.
Для меня неприемлемо уйти с подиума, и для моих коллег тоже. Мы понимаем, что являемся нейтральными атлетами, ни к чему не привязаны, не влезаем ни в чье пространство. Мы заплатили огромное количество денег, чтобы получить нейтральный статус и доказать проверяющим, что никак не относимся ни к тому, что происходит, ни к чему другому. То есть мы хотим выступать и больше ничего. Мы столько в это вложились, столько нервничали, чтобы потом вот такое получать. Я считаю подобную практику детским поведением.