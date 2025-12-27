Исламхан назвал причину срыва трансфера в «Зенит»

«Я был на просмотре в “Зените”. Хорошо себя там показал, но была одна проблема — я считался легионером на тот момент. Это повлияло. Подписал контракт с “Аль-Айном” в январе всего на полгода, думая, что летом перейду в “Зенит”. Но в июне предложения от них не поступило, и я продлил соглашение с клубом из ОАЭ. Обидно, что буквально через год я бы уже не считался легионером в России из-за новых правил» — отметил хавбек в интервью YouTube-каналу BorodAbata.