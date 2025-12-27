Сергей Карякин: «Карлсен не умеет проигрывать. Когда он проигрывал мне в матче за первенство мира, то сбежал с пресс‑конференции, не сумев меня дождаться одну минуту»

«В этой новости меня абсолютно ничего не удивляет. Во‑первых, Влад Артемьев является традиционно очень сильным в ускоренных контролях. В частности, на турнире “Шахматные звезды” Влад занимал первое место четыре раза из пяти и только в одном занял второе место после меня. Это лишний раз доказывает то, что такой формат — это его конек. В “Шахматных звездах”, если кто‑то не знает, участвуют сильнейшие шахматисты России, а также ведущие иностранцы. Это крупнейший международный турнир у нас в стране. Поэтому его нынешнее лидерство не вызывает у меня никакого удивления.