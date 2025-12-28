Головкин посетил матч «Аль-Насра» и встретился с Роналду

Встреча завершилась победой «Аль-Насра» со счётом 3:0. Два из трёх мячей на свой счёт записал Роналду. Португальский форвард выступает за саудовский клуб с 2023 года. В текущем сезоне он провёл 14 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал три результативные передачи. «Аль-Наср», набрав 30 очков, возглавляет турнирную таблицу.