Головкин посетил матч «Аль-Насра» и встретился с Роналду

Находясь в Саудовской Аравии, Геннадий Головкин посетил матч «Аль-Насра» против «Аль-Ахдуда», а после игры пообщался со своим давним приятелем Криштиану Роналду, передают Vesti.kz.
Встреча завершилась победой «Аль-Насра» со счётом 3:0. Два из трёх мячей на свой счёт записал Роналду. Португальский форвард выступает за саудовский клуб с 2023 года. В текущем сезоне он провёл 14 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал три результативные передачи. «Аль-Наср», набрав 30 очков, возглавляет турнирную таблицу.
Отметим, что в Эр-Рияде Головкин также посетил вечер бокса, главным событием которого стал поединок японца Наои Иноуэ и мексиканца Давида Пикассо. Бой завершился победой Иноуэ.
Напомним, Геннадий Головкин является президентом World Boxing, а также возглавляет Национальный олимпийский комитет Казахстана.