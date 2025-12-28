Казахстанский боксёр отказался от чемпионского пояса и нацелился на большой бой

«Бекман освободил пояс чемпиона UBO. Планы изменились, и мы решили не проводить защиту титула. Ему надо двигаться дальше. Сейчас занимаемся визой. Впереди Рамадан. Он будет держать пост. Скорее всего, Сойлыбаев вернётся на ринг в начале лета. Мы уже ведём переговоры с новым соперником. В планах большой титульный бой за рубежом», — сказал Назаргали в интервью Meta-ratings.kz.