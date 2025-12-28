Исламхан поделился печальным опытом в «Кайрате»

Полузащитник вспомнил ответный матч против французского «Бордо», когда алматинцы были всего в шаге от выхода в групповой этап Лиги Европы:
«Для нас всех была мечта — выйти в групповой этап Лиги Европы с “Кайратом”. Конечно, мы хотели выиграть. Обыгрывали “Бордо” со счётом 2:0, однако пропустили в концовке. Для нас это было очень тяжело», — признался Исламхан в интервью ASnews.kz.
Также футболист оценил нынешний состав «Кайрата»:
«Каждый игрок в “Кайрате” силён по-своему. Просто так в этот клуб не переходят. В наше время команда была другой. Мы не можем сравнивать “Кайрат” образца 2015 и 2025 годов. Однако нынешний момент для клуба — очень важный этап. Надеюсь, алматинцы завоюют свои три очка в оставшихся матчах Лиги чемпионов».
Напомним, в ответном матче плей-офф Лиги Европы сезона-2015/16 алматинцы вели со счётом 2:0, что гарантировало им выход в группу, однако пропущенный мяч в концовке (2:1) оставил «Кайрат» за бортом турнира из-за правила выездного гола.
2025 год стал историческим для «желто-черных» — впервые в истории клуб пробился в основной этап Лиги чемпионов.
Исламхан из-за последствий травмы не сыграл ни одного официального матча в сезоне 2025 года. В его карьере также были «Астана», «Туран», «Ордабасы», «Тараз», а также российская «Кубань» и эмиратский «Аль-Айн».