«Елимай» объявил решение по Галымжану Кенжебеку

Футбольный клуб «Елимай» объявил об уходе полузащитника сборной Казахстана Галымжана Кенжебека, передают Vesti.kz.

Источник: Getty Images

Пресс-служба клуба отмечает, что Кенжебек, присоединившийся к команде в середине 2025 года, покидает её по взаимному согласию.

В минувшем сезоне он провёл 11 матчей за «Елимай», забив шесть голов и отдав три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что 22-летний игрок планирует продолжить карьеру в грозненском «Ахмате», где выступает другой казахстанский форвард — Максим Самородов.

В карьере Кенжебека значатся словацкий «Кошице», кипрский «Акритас Хлоракас», а также казахстанские клубы «Женис», «Мактаарал» и «Кайрат».