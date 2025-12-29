Глава РУСАДА: «Коллеги из других антидопинговых организаций сами говорят, что наш опыт ценен — это мотивирует»

«2025 год, пожалуй, лучший год за период моей четырехлетней работы в РУСАДА: мы достигли показателей, реализовали ряд новых проектов, в российском антидопинге обошлось без очень громких новостей с негативным окрасом. На мой взгляд, это признак зрелости системы, и вместо того, чтобы гасить пожары, мы получили возможность сконцентрироваться на эффективности и оптимизировать процессы».
В этом году экспертов РУСАДА вновь начали приглашать на международные мероприятия, в том числе организованные Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Коллеги из других антидопинговых организаций сами говорят, что наш опыт ценен, безусловно, нас мотивирует подобное признание.
Как руководитель, я горжусь тем, что коллектив РУСАДА — профессионалы своего дела с большим опытом работы в уникальной сфере. Это дает уверенность в том, что мы сможем достойно держать взятую планку и двигаться дальше.
В 2025 году мы провели два крупных антидопинговых форума — всероссийский в Тамбове и международный в Москве совместно с Высшей школой экономики. А на базе последнего состоялось первое заседание Международного антидопингового клуба стран-участниц и партнеров БРИКС. Инициатива создания подобного профессионального сообщества зародилась на нашем форуме в Минске в 2024 году", — сказала Логинова.