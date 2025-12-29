Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Быков о спортсменах года в России: «Овечкин и шахматистка Горячкина. Она стала чемпионкой мира — мы нечасто вспоминаем о таких спортсменах, хотя они этого достойны»

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков поделился мнением о спортсменах года в России.

Источник: Спортс"

"Конечно, Александр Овечкин популярный спортсмен, отличный номинант. Но, не принижая его заслуг, думаю, что и другие наши спортсмены показывают выдающиеся результаты, представляя нашу страну, и достойны высокого звания.

В частности, шахматистка Александра Горячкина только что стала чемпионкой мира (по рапиду — Спортс«“). О таких спортсменах мы как-то нечасто вспоминаем и немного уделяем им внимания, хотя они его достойны и должны быть на виду.

Думаю, и Александр будет только рад, если рядом с ним в одном строю и на верхней ступеньке пьедестала будут такие классные спортсмены. Поэтому мой выбор — Овечкин и Горячкина", — сказал Быков.

Чудо-победа Горячкиной на ЧМ: в безнадежной развязке! Соперницы разом завалились.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше