Мельникова и Соболенко вошли в топ-10 спортсменок года по версии L"Equipe

По итогам голосования редакции Мельникова набрала 72 балла.
Первое место в рейтинге заняла канадская пловчиха Саммер Макинтош (628 баллов), второй стала американская легкоатлетка Сидни Маклафлин (516), третьей — еще одна американка, бегунья Мелисса Джефферсон‑Вуден (425).
На шестом месте расположилась белорусская теннисистка Арина Соболенко (293).
Спортсменом года стал словенский велогонщик Тадей Погачар (821), на втором месте — шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис (799), на третьем — испанский теннисист Карлос Алькарас (252).
Интервью Ангелины Мельниковой, которую вы выбрали спортсменкой года.
