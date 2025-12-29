Ричмонд
Карлсен эмоционально отреагировал на поражение Эригайси на чемпионате мира по блицу

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен эмоционально отреагировал на поражение на чемпионате мира по блицу, который проходит в Дохе.

В первый день турнира Карлсен уступил представителю Индии Арджун Эригайси, после чего ударил кулаком по столу. После этого он покинул игровой зал и едва не столкнулся с проходящим мимо российским гроссмейстером Александром Грищуком.

Эригайси с 10 очками лидирует после 13 туров из 19, Карлсен идет 11-м, уступая 1 очко. Заключительные партии состоятся 30 декабря.

27 декабря во время ЧМ по рапиду Карлсен уступил в одной из партий россиянину Владиславу Артемьеву. После поражения он оттолкнул камеру идущего за ним телеоператора.