Карлсен эмоционально отреагировал на поражение Эригайси на чемпионате мира по блицу

В первый день турнира Карлсен уступил представителю Индии Арджун Эригайси, после чего ударил кулаком по столу. После этого он покинул игровой зал и едва не столкнулся с проходящим мимо российским гроссмейстером Александром Грищуком.
Эригайси с 10 очками лидирует после 13 туров из 19, Карлсен идет 11-м, уступая 1 очко. Заключительные партии состоятся 30 декабря.
27 декабря во время ЧМ по рапиду Карлсен уступил в одной из партий россиянину Владиславу Артемьеву. После поражения он оттолкнул камеру идущего за ним телеоператора.