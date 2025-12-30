Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Гандбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Климент Колесников об Овечкине: «Такой человек может быть один на несколько поколений. Не знаю, кто следующий сможет так проявить себя в России»

Пловец Климент Колесников поделился мнением о хоккеисте «Вашингтона» Александре Овечкине.

Источник: Спортс"

В апреле Овечкин побил рекорд Гретцки по голам (894) в регулярных чемпионатах НХЛ и стал лучшим снайпером в истории лиги. На данный момент на счету Овечкина 912 шайб.

— Сейчас принято считать, что главный российский спортсмен в истории — это Александр Овечкин. Ваше мнение?

— Конечно, это бесспорно.

— Почему? Вы пловец, у вас должны быть свои идеалы.

— Да, но просто заработать медали — это мало. Нужно так преподнести себя в мире спорта, чтобы потом в обычном мире все тебя услышали и все поголовно знали твое имя и твои заслуги. И ты становился бы символом своего вида спорта.

Когда произносят «Овечкин», то всем сразу понятно: «О, хоккей». А если где-то вспомнят Александра Попова, который завоевал четыре золотые медали Олимпийских игр в плавании и вообще легенда, то не каждый обыватель скажет, чем он занимался.

То, что сделал Овечкин, как он себя построил, до чего довел, чего смог достичь — такой человек может быть один на несколько поколений. И я не знаю, кто следующий сможет так проявить себя в нашей стране, — сказал Колесников.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше