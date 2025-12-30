Сегодня он одержал победу на ЧМ по блицу в Дохе. Всего он выигрывал данный турнир девять раз.
Пять раз норвежец становился победителем матча за шахматную корону и шесть раз выигрывал чемпионат мира по рапиду.
Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен стал победителем 20 чемпионатов мира по разным видам шахмат.
