Магнус Карлсен стал победителем 20 чемпионатов мира по разным видам шахмат

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен стал победителем 20 чемпионатов мира по разным видам шахмат.

Источник: Спортс"

Сегодня он одержал победу на ЧМ по блицу в Дохе. Всего он выигрывал данный турнир девять раз.

Пять раз норвежец становился победителем матча за шахматную корону и шесть раз выигрывал чемпионат мира по рапиду.