Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Гандбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Болельщики пели гимн России во время награждения Горячкиной на чемпионате мира в Дохе

Российские болельщики и журналисты пели гимн России во время церемонии награждения чемпионата мира по рапиду и блицу в Дохе.

В честь победительницы турнира по рапиду россиянки Александры Горячкиной звучал гимн Международной шахматной федерации (FIDE).

Небольшая группа представителей из России в это время пела гимн страны.