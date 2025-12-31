Сергей Колесников отказался от идеи возглавить Союз биатлонистов России: «Не хочу большей нагрузки. Много времени и энергии приходится направлять в бизнес, поэтому нет»

По словам Колесникова, он готов помогать СБР с финансированием, но не участвовать напрямую в работе федерации.
"Со мной вели очень осторожные разговоры на эту тему. Но я отказался, потому что участие в качестве президента любой федерации требует личного участия и личного времени, и погружения в работу федерации. У меня уже со временем тяжело, и если оно остается, я бы хотел его тратить на семью или на занятия биатлоном.
Плюс любая организация — коммерческая или общественная — имеют очень много схожего в администрировании. Если честно, не хочу большей нагрузки. Много времени и энергии приходится направлять в бизнес. Поэтому нет.
Я готов помогать СБР деньгами, готов организовывать «Гонку чемпионов», участвовать в проведении этапов Кубка России, если удастся, [Кубка] мира. Мне это нравится. Но участвовать в работе самой федерации, это уже немножко лишнее, здесь уже нет, — сказал Колесников.
3 и 4 января в Рязани пройдет «Гонка чемпионов» с участием биатлонистов и лыжников. Компания «Технониколь» является организатором соревнований.