Легков о спортсмене года в России: «Овечкин, без сомнений. Невозможно представить, что он делает — просто уникальный»

«Это Александр Овечкин, без сомнений. Невозможно представить, что он делает. Он просто уникальный спортсмен», — сказал Легков.
В апреле капитан «Вашингтона» побил рекорд Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ и стал лучшим снайпером в истории лиги.
Овечкин прошел новогодний блиц-опрос: любимые блюда — оливье и селедка под шубой, топ фильмов — «Ирония судьбы» и «Москва слезам не верит», первой позвонит жене.
