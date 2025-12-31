Пловец Пригода: «Александр Овечкин — это идол. Не понимаю, почему ему еще не поставили памятник»

"Александр Овечкин — это идол. Я не понимаю, почему ему еще не поставили памятник.
Он является примером того, как на протяжении долгого времени можно выступать на самом высоком уровне", — сказал Пригода.
Овечкин прошел новогодний блиц-опрос: любимые блюда — оливье и селедка под шубой, топ фильмов — «Ирония судьбы» и «Москва слезам не верит», первой позвонит жене.
Пригода и Бурлакова названы лучшими спортсменами года в России.
